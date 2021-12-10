بن بوزيد: لا “إصابات” ولا “وفيات” بمتحور “أوميكرون” في الجزائر حتى الآن

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الجمعة، أن الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب مشاركته في لقاء نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بغابة “بينام” بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، دعا بن بوزيد المواطنين الى الاقبال على التلقيح لتعزيز الوقاية وتقوية الحماية الجماعية.

كما أكد بن بوزيد بأن التحاليل التي أجراها معهد باستور بتنسيق العمل مع الخبراء، اثبتت عدم تسجيل اي حالة وفاة او اصابة بأوميكرون.

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أنه “لا داع للتخوف من (المتحور اوميكرون) لأنه اقل خطورة من المتحور “دلتا”، حسب الخبراء الدوليين في مجال الصحة” على حد تعبيره.

كما اعرب الوزير بالمناسبة عن أسفة لعدم اقبال اكبر عدد من المواطنين على التلقيح. معتبرا “نسبة 27 بالمئة من الملقحين قليلة جدا مقارنة مع جرعات التلقيح المتوفرة”.

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قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن السرطان يسجل 44 ألف إصابة سنويا في الجزائر. وهو يعرف إنتشارا كبيرا وإرتفاع مستمر عبر العالم.

وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني، قال بن بوزيد، أن الجزائر تشهد تشخيص متأخر ومستشفيات لا تتوفر على الإمكانيات.

وتابع القول، أن العوامل الرئيسية لإرتفاع مرض السرطان هو التدخين وتغير نمط العيش والتلوث.

وكشف بن بوزيد، أن الحكومة ومن أجل تصدي لمرض السرطان، سخرت كل الإمكانات اللازمة. كما يعمل القطاع على تعميم وسائل الكشف مع التركيز على مكافحة التدخين عبر حملات تحسيسية من خلال وحدات تساعد لوقف التدخين.

وأضاف ذات المسؤول أن علاج السرطان 80 بالمائة هو علاج جراحي. مشيرا إلى أن الجزائر لديها 50 مسرع وأغلبتها موجودة في الجنوب.

كما أكد وزير الصحة، أنه من الضروري توفير مسرعات، وليس مراكز لمعالجة السرطان. وقال أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية المواطنين والتصدي للوباء.

وزير الصحة: تغلبنا على العديد من الأمراض منذ الإستقلال ونسعى لمحاربة السرطان

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر حضيت بمؤشرات صحية منذ الإستقلال وتغلبت على العديد من الأمراض من بينها السل الكوليرا.

وأكد الوزير أن الفضل في هذا يعود إلى الإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها.

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