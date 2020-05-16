بن بوزيد: لا يمكن إتهام أي أحد في موت الطبيبة بوديسة والقانون سيأخذ مجراه

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بن بوزيد: لا يمكن إتهام أي أحد في موت الطبيبة بوديسة والقانون سيأخذ مجراه
بقلم سليم دريد

أكد، اليوم السبت من تبسة، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أنه ولحد “الساعة لا يمكن إتهام أي أحد في موت الطبيبة بوديسة لأن نتائج التحقيق وحدها هي التي ستحدد المسؤوليات”.

وقال بن بوزيد أن “القانون سيأخذ مجراه ولن يستبعد اي شخص ارتكب خطأ في حق المرحومة”.

جاء ذلك خلال قيامه بزيارة عمل وتفقد إلى المصلحة المرجعية الخاصة بفيروس كورونا بمستشفى بولعراس ببكارية، رفقة وزيرة التضامن الوطني .

أين جدد الوزير بالمناسبة تعازينا لافراد عائلة المرحومة بوديسة وقال “أنه ترك المفتش العام في المستشفى للتحقيق”.


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