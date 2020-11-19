بن بوزيد: لن يدخل أي لقاح الجزائر إلا إذا كان مضمونا وسامحونا على النقائص

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه لن يدخل أي لقاح الجزائر إلا إذا كان مضمونا.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الجزائري “لدينا تعليمات صارمة، عندما يكون لقاح فيروس كورونا متوفرا سنستورده، بشرط أن يكون مضمون الفعالية”.

وأكد وزير الصحة، اليوم الخميس، أن مهني القطاع يقومون بكل جهودهم لمكافحة الوباء، كما تم ضخ وتعبئة القطاع ماليا وبشريا.

وقال “سامحونا على النقائص، أو أي تقصير، نحن نقوم بكل ما في وسعنا لاحتواء الوضع، التنظيم والتنسيق ليس شيئا سهلا”.

وجدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة لأنها الواقي الأول والوحيد من الإصابة بالفيروس وانتشاره.