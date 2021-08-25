بن بوزيد: مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور لمعالجة المشاكل التي تمس مستخدمي الصحة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن انطلاق أشغال المراجعة الأساسية لقطاع الصحة. من خلال المعالجة الآنية للمشاكل التي تمس مستخدمي قطاع الصحة من حيث مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور. التي من شأنها التماشي مع القانون الأساسي للمؤسسات العمومية للصحة.

وقد أشرف وزير الصحة، اليوم الأربعاء، على افتتاح أشغال الاجتماع العام حول الإجراءات الضرورية لتحسن الخدمات الصحية. مع مدراء الصحة لولايات الوطن.

وشدد الوزير على ضرورة النهوض بقطاع الصحة إلى مستوى أعلى في تقديم الخدمة الصحية وترقيتها.