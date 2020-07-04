بن بوزيد: مركز تحليل للكشف عن كورونا قريبا بعين الدفلى

قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، أن “ولاية عين الدفلى ستتدعم بمركز تحليل للكشف عن فيروس كورونا في القريب العاجل، وذلك بعد أن تحصلت على موافقة من معهد باستور، على أن تكون ميزانية المركز على عاتق السلطات الولائية”.

وقال بن بوزيد، خلال زيارة تفقد قادته للولاية، أن “ولاية عين الدفلى لم تستعمل أكثر من 50 بالمائة من طاقة الإستيعاب بمستشفياتها فيما يخص المصابين بالوباء”.

وأضاف الوزير أنه “بالنسبة للأشخاص الذين يقومون أننا لم نقم بزيارات لولايات الجنوب، ستكون هناك زيارات الى ولايات الجنوب و باقي ولاية الوطن”.

وأوضح في السياق ذاته أن “إستخدام الفنادق لدعم المستشفيات راجع إلى الولاة بعدما وجهت لهم تعليمات من الحكومة بخصوص هذا الشأن على حسب الوضعية الوبائية بالولاية”.