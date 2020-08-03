بن بوزيد: “مشكل الأوكسجين كان مطروحا وتمّ حلّه.. وهناك تجاوزات سجّلت”

أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، بأن مشكل الأوكسجين كان مطروحا في 6 مستشفيات عموما وتمّ حلّه، وفُتح تحقيق أثبت بأن استعماله كان أكثر من اللازم.

وقال بن بوزيد إن المستشفى في الخدمة العادية قبل الوباء كان يحتاج الأوكسجين كل 15 يوما، لكن بعد الوباء صار يحتاج إليه بعد يومين إلى 4 أيام، وهذا كثير ويطرح التساؤل.

مضيفا بأن الوزارة لديها صور و”فيديوهات” توضّح بأن بعض الأماكن تركوا الأوكسجين شغالا وهناك “فيديو” لأنبوب أوكسجين مضروب بمطرقة.

مشيرا إلى أن شركة “كالغاز” مثلا وكل موردي الأوكسجين وبعض المتبرعين يوفرون هذه المادة عبر الوطن، حتى أن هناك متبرّع جزائري من إسبانيا أكد إرسال باخرة مملوءة بأنابيب الأوكسجين.

وبخصوص التفاوت المسجل في الإصابات عبر الولايات، أكد بن بوزيد بأن الوزارة حسّنت ظروفها بمساعدة ولاة الولايات البعيدة عن العاصمة، وحاليا تم الاعتماد على العيادات متعددة الخدمات حتى تساعد في تقليص المرضى والضغط على المستشفيات.

موضحا بأن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها في إطار الحد من تفشي العدوى، مثل الحجر الصحي، وأن ذلك من صلاحيات الدولة، ودور الوزارة يقتصر على الإمداد اليومي بالمعطيات للرئاسة متمنيا ألّا يكون هناك أي حجر صحي.

مشيرا إلى أن كل الإجراءات المتخذة في مجال الحد من التفشي خارجة عن إرادة الوزارة وعائدة لخطورة الوباء.