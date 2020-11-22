بن بوزيد من مستشفى بني مسوس: “مصالح الإنعاش امتلأت بحالات كورونا والوضع مقلق”

قام وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، بزيارة تفقد الى مصلحة كوفيد 19 بمستشفى بني مسوس.

وكشف وزير الصحة، في تصريح، على هامش الزيارة أن قسم الانعاش في مستشفى بني مسوس يشهد ضغطا كبيرا، والوضع مقلق.

وبالنسبة لكاشف pcr، أوضح بن بوزيد أنه يستخدم للمرضى الذين تظهر لديهم أعراض.

وأضاف “الفيروس في السابق انتشر في أماكن محددة، ولكنه حاليا متواجد على نطاق أوسع وفي كل مكان”.

ودعا الوزير كل من لديه أعراض الاصابة بفيروس كورونا الى اجراء فحص pcr.

وأكد بن بوزيد أن الحكومة والطاقم الطبي يعملون كل ما بوسعهم من أجل القضاء على الفيروس وتقليص انتشاره.

وأعاب وزير الصحة تصرفات بعض التجار الذين تعمدوا رفع أسعار الكمامات الطبية، مستغلين الحاجة الماسة للمواطنين.