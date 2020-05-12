بن بوزيد من وهران:”يجب وضع الكمّامة لتجاوز مرحلة الخطر”

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على المواطنين وضع الكمامة بشكل يومي من أجل تفادي العدوة وتجاوز مرحلة الخطر.

وشدّد بن بوزيد لدى الزيارة التي قادته برفقة الوزير الأول، عبد العزيز جرّاد، إلى ولاية وهران، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة بالذات، مؤكدا بأن الجزائر تملك حاليا 20 مركزا للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

مضيفا بأن عدد الإصابات المسجلة يوميا يقارب 200 حالة، وإن لم يتخذ المواطنون حذرهم ولم يحترموا تدابير التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامة، فقد لا نتجاوز هذا الوباء بسهولة.

للإشارة، فقد أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد من وهران بعد استشارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية.

معين تيت