بن بوزيد: نعتمد على الأطباء الخواص من أبناء الجنوب لتغطية مختلف التخصصات في ولاياتهم

قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن مصالحه تعتمد على الاطباء الخواص من أبناء الجنوب والهضاب لتغطية مختلف التخصصات في تلك المناطق.

وأضاف الوزير في تصريح له اليوم خلال زيارة له لولاية الوادي أن مصالح دائرته الوزارية تركز على التخصصات المطلوية بدون المرور على المسابقة.

وأكد الوزير أن هذه الاجراءات جاءت وفقا لأوامر رئيس الجمهورية لانهاء الخدمة العمومية للأطباء مستقبلا

وبخصوص الأرقام المسجلة لفيروس كورونا في الجزائر قال بن بوزيد أنها تعتبر ج معقولة مقارنة بدول الجوار والدول الاوروبية خاصة الوفيات.

مضيفا أن هذه النتائج المسجلة ترجع بالأساس إلى قرار رئيس الجمهورية بغلق الأجواء والحدود.

وفي الأخير أكد وزير الصحة أنه سيتم تكوين الأطباء في منصة رقمية للعمل الاستباقي للحفاظ على المريض خاصة في امراض القلب تحديدا الاستشارة المختصة.