بن بوزيد: نعمل على تأسيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم، بأن العمل جار على تجسيد مشروع تأسيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وقال بن بوزيد، خلال زيارة عمل وتفقد إلى تبسة: “باشرت إجراءات تجسيد مشروع تأسيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي والتي ستتكفل بالدرجة الأولى بدراسة واقع المنظومة الصحية بالجزائر بشكل دقيق”.

وتهدف هذه الوكالة، إلى تشخيص الوضع الصحي بالجزائر و العمل على إيجاد الحلول اللازمة من أجل خلق توازن بين مختلف جهات الوطن.

واستهل الوزير زيارته لولاية تبسة، بمعاينة المصلحة المرجعية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية “بوقرة بولعراس” ببلدية بكارية.

وثمن المسؤول الأول عن القطاع الصحي، كل الجهود المبذولة للتكفل بالمرضى، قائلا “سأعود إلى الجزائر العاصمة وأنا مطمئن على واقع قطاع الصحة بتبسة”.

كما زار الوزير، المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمومة والطفولة “خالدي عبد العزيز” بعاصمة الولاية، للوقوف على ظروف التكفل بالنساء الحوامل و عمليات الولادة.

كما عاين بن بوزيد، الجناح المخصص للتكفل بالحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا بنفس المؤسسة الإستشفائية.

واختتم وزير الصحة زيارته لتبسة، بجلسة عمل مع إطارات قطاع الصحة بالولاية الذين طرحوا عليه جملة من الانشغالات تتعلق أساسا بفتح قاعات العلاج المغلقة وإعادة تهيئة عدد من المؤسسات الصحية.