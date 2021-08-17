بن بوزيد: نقص محسوس في الدم بالمستشفيات.. وأطقم طبية خاصة للتكفل بمصابي الحرائق

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد. أن مبادرة الوكالة الوطنية للدم حول التبرع بالدم جاءت بسبب تسجيل نقص محسوس في مصالح حقن الدم.

وأضاف الوزير على هامش اليوم التضامني الذي نظمته الوكالة الوطنية للتبرع بالدم. أن المبادرة ستمكن المستشفيات والمصالح الإستشفائية من الوقوف على الحالات الإستعجالية المتواجدة في مستشفى الدويرة ومستشفى بيار كلودين شولي في باستور المخصص لحرائق الأطفال

وأضاف في ذات السياق، أنه تم إرسال من الصيدلية المركزية والمستشفيات الجامعية شاحنات تضم أدوية ومكثفات الأكسيجين وطاقم طبي من الدويرة واطقم طبية من مستشفى بني مسوس. حيث حضرنا أسّرة للمرضى. 25 سرير. أين تم إحضار 15 مريض من تيزي و10 اطفال في عيادة باستور