بن بوزيد.. نوع آخر من اللقاحات سيصل الجزائر هذا الأسبوع

كشف وزير الصحة واصلاح المستشفيات والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، أن نوع آخر من اللقاحات ضد كورونا ستسلم هذا الأسبوع.

ولم يذكر بن بوزيد أي تفاصيل حول اسم أو عدد جرعات اللقاح التي ستستلمها الجزائر خلال هذا الأسبوع.

وأضاف وزير الصحة، أن هناك لقاحات أخرى ستدخل الجزائر تدريجيا هذه السنة.

وعن تخوف المواطنين من التلقيح، طمأنهم بن بوزيد، بالقول “التلقيح معروف منذ قرون ولا يوجد خوف من التلقيح “.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر اختارت اللقاح العادي والمعروف، داعيا المواطنين الى احترام الاجراءات الوقائية.