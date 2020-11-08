بن بوزيد: هذه هي المناصب الجديدة المفتوحة السنة المقبلة

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه بعد وضع مؤسسات صحية جديدة حيز الخدمة تم فتح بعنوان سنة 2021، مناصب جديدة.

وأضاف بن بوزيد خلال عرضه لميزانية القطاع بالمجلس الشعبي الوطني، أن المناصب الجديدة شملت 1800 ممارس مختص.

بالإضافة إلى 600 طبيب عام ، 9150 شبه طبي ، 500 عون إداري وكذا 130 متصرف و100 أخصائي نفساني.

وأضاف أنه سيتم فتح 100 منصب بيولوجي و1400 أعوان متقاعدين، إلى جانب 12 ألف في إطار إدماج حاملي الشهادات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن النفقات المخصصة للوقاية تم الاحتفاظ بها بقيمة 10096130000 دج “.

وقال بن بوزيد، أن إجمالي إعتمادات ميزانية قطاع الصحة لسنة 2021 قدرت ب” 527961509000 دينار أي بزيادة تقدر بـ 2.42 بالمائة مقارنة بميزانية 2020.

كما قدرت النفقات المخصصة لمستخدمي المؤسسات الصحية في إطار قانون مالية 2021 ” 34856364500 دينار.

كما تم رصد مبلغ ” 105658151000 دج كنفقات تسيير المؤسسات الصحية “.

وأوضح الوزير أن ميزانية التجهيز لنفس السنة المالية عرفت إنخفاضا معتبرا بسبب إعطاء الأولوية لإنهاء المشاريع الجارية وتعليق تسجيل البرامج الجديدة إلا في حالات الضرورة.

ناهيك عن تحديد مسار اعتمادات الدفع لتمويل المشاريع قيد الإنجاز والبرامج الجديدة ذات الأولوية.