بن بوزيد.. وزارة الصحة ستتكفل بمبيت ونقل مرضى السرطان للعلاج خارج ولايتهم

قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إن القطاع سيتكفل بمبيت ونقل المريض بالسرطان للمعالجة في ولايات أخرى.

وأوضح وزير الصحة،على هامش إطلاق المنصة الرقمية لأخذ مواعيد العلاج لمرضى سرطان الثدي،أن المريض يمكنه عن طريقها العلاج بأقرب وقت.

وأشار بن بوزيد، إلى أن وزارة الصحة ستوفر للمريض سرير والنقل ليتمكن من العلاج بأريحية خارج ولايته.

وأفاد المسؤول الأول في القطاع، أن المنصة الرقمية تمكن من أخذ موعد قريب للعلاج في أي ولاية.

وأكد الوزير، أن المنصة، “خطوة كبيرة”، لأن المواطن لا يعاني من العلاج وإنما من الموعد الذي يتطلب 8 أشهر.

وصرح وزير الصحة، أن المنصة الرقمية ستخص مرضى سرطان الثدي كأول مرحلة ثم تعمم إلى أنواع أخرى.