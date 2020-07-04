بن بوزيد: وفاة 26 منتسبا للقطاع الصحي وإصابة أزيد من 1500 آخرين بكورونا

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الجمعة، عن وفاة 26 مستخدما بالقطاع الصحي بفيروس كورونا المستجد.

وأورد بن بوزيد، خلال حلوله ضيفا على حصة بالتلفزيون العمومي، خصصت للحديث عن انتشار وباء كورونا بولاية البليدة، رفقة مختصين من المنطقة، أن الوباء أصاب أزيد من 1500 منتسب للقطاع الصحي، بعضهم تماثل للشفاء والبعض الآخر لازال قيد العلاج.

وتحدث الوزير، عن الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس، قائلا أن هذه الزيادة في الحالات هي وضعية عالمية راجعة إلى طبيعة الفيروس، والجزائر أصبحت تصنف في نفس الوتيرة والتي يرجحها الخبراء إلى عدم احترام القواعد الوقائية.

وأضاف الوزير، أن إنتشار الفيروس بالمدن الكبرى، يعود إلى الكثافة السكانية لولايات الشمال.

ومن جهة أخرى، كشف بن بوزيد، عن توفير عدد كافي من كواشف “بي.سي.آر”، لتشخيص الفيروس بمعهد باستور واستيراد كميات أخرى خلال الأيام القادمة.

وعرض المختصون في الأمراض المعدية والصدرية والطب الوبائي ومصلحة الإنعاش وكذا السرطان الوضعية الوبائية بولاية البليدة.

وكشف المختصون، عن وجود بين بؤرتين إلى ثلاثة بـ 29 بلدية، التي تتواجد فوق تراب الولاية.

كما شدد الخبراء، على ضرورة الإلتزام بثلاثة قواعد لاغير من بينها غسل اليدين باستمرار واحترام مسافة التباعد الإجتماعي، إلى جانب ارتداء القناع الواقي من طرف جميع الأشخاص.