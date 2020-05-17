بن بوزيد وكريكو يشرفان على انطلاق قافلة تضامنية لمناطق الظل بخنشلة

أعطى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ووزيرة التضامن، كوثر كريكو، إشارة انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العديد من عائلات مناطق الظل بمختلف بلديات ولاية خنشلة

وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزيرين الى ولاية خنشلة، قاما زيارة معرض مقام بالمناسبة للمنتوجات التقليدية للمرأة الريفية والجمعيات.

كما تم تقديم عرض خاص بوكالة القرض المصغر خنشلة، يتضمن التدابير الموجهة لفائدة سكان مناطق الظل

وأشرف الوزيرين على توزيع قروض بنكية ومقررات إستفادة لفائدة 10 مستفيدين خاصة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرangem.

وتم توزيع بعض الإستفادات في إطار برنامج دعم الأسرة المنتجة من أجهزة وعتاد خاص بالخياطة وصناعة الحلويات.

في تدخلها أفادت وزيرة البيئة، بأن دائرتها الوزارية ستحرص على تدعيم مشاريع المرأة الريفية خاصة منها المتواجدة بمناطق الظل وذلك بتوجيهها وتسهيل كل الإجراءات لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.