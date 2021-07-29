بن بوزيد وكريكو يشرفان على تلقيح عمال قطاع التضامن ضد كورونا

أشرف اليوم الخميس، كل من وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، على عملية تلقيح عمال قطاع التضامن ضد فيروس كورونا.

وأطلقت وزارة الصحة، حملة واسعة للتلقيح ضد الفيروس التاجي، بمختلف القطاعات، ولفائدة المواطنين، خصوصا بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته اصابات كورونا بالجزائر.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 1927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 وفاة، في ارتفاع قياسي، فيما تماثل للشفاء 850 شخص ويتواجد بمصلحة العناية المركزة 36 مريضل.