بن بوزيد يؤكد على مواصلة دعم موريتانيا في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، البعثة الطبية الموفدة إلى موريتانيا، لتقديم خدمات للمصابين بفيروس كورونا.

وحسب بيان للوزارة، فقد عبر الوزير عن إرتياحه للمجهودات التي بذلها هذا الفريق الشاب لمساندة زملائهم الموريتانيين في التكفل بالمرضى.

وأكد الوزير، بأن السلطات الجزائرية مستعدة لبذل المزيد من المجهودات لتقديم كل العون لهذا البلد الشقيق في المجال الصحي.

كاشفا عن تنظيم لقاءات مستقبلا مع وزير الصحة الموريتاني للتوقيع على اتفاقيات تعاون في هذا المجال.

ومن جانبه صرح الوزير الموريتاني، أن العمل الذي قام به أعضاء هذه البعثة تم بشكل منسق مع زملائهم الموريتانيين.

وأكد الوزير، إن الفرقة ساهمت في دعم الفرق الموريتانية بالخبرة الجزائرية، لاسيما بالنسبة للحالات الاستعجالية.