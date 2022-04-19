بن بوزيد يبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي مع النيجر

عقد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد جلسة عمل مع نظيره النيجيري إيدي إلياصو مينصرة بحضور إطارات كلا الوزارتين.

وفي بيان للوزارة، فقد بحث الطرفان خلال هذا اللقاء، بحث الطرفان سبل توسيع و تعزيز مجالات التعاون في قطاع الصحة وفق ما يخدم مصلحة البلدين.

كما شكّل اللقاء فرصة للوزير لتجديد استعداد الجزائر لاستكمال مشاريع التعاون و الشراكة المقرر إقامتها بين الطرفين وفق الاتفاقية المزمع عقدها قريبا ضمن الزيارة المرتقب القيام بها إلى دولة النيجر لتقديم مساعدات تتمثل في تجهيزات و عتاد طبي و أدوية،

مشيرا إلى مباشرة العمل و ذلك من خلال اللقاءات التي سيتم عقدها بين خبراء البلدين سواء عن طريق تقنية التحاضر المرئي او من خلال زيارات متبادلة في إطار التقارب الحاصل بين البلدين.

كما تحدث الوزير عن استعداد الجزائر لإيفاد فرق طبية إلى النيجر قصد عرض خبراتهم و تجاربهم و معارفهم، مع تمكين نظرائهم النيجيريين من ممرضين و أطباء متخصصين من دورات تكوينية بالجزائر.

من جهته، حرص وزير الصحة العمومية و السكان النيجيري على تأكيد رغبة بلاده في تعزير التعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة قطاع الصحة.

وهذا من خلال الخبرات التي تتوفر عليها الجزائر في عدد من التخصصات المستعصية على غرار تلك المتعلقة بأمراض السرطان و تصفية الدم، واستغل وزير الصحة النيجيري الفرصة للتعبير عن شكره للجزائر حكومة و شعبا على المساعدات الطبية التي قررت الجزائر إرسالها لبلاده.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل بين الوزارتين بشكل مستمر لدراسة ما يمكن إقامته من مشاريع مستقبلية.