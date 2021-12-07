بن بوزيد يبحث مع سفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور ازدمير كوكتاش، حيث تباحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي في مجال الصحة و سبل تعزيزها.

وحسب بيان الوزارة، ففي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمستوى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات، خاصة الصحة. كما أكّد على وجود مشاريع ستسمح بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين.

كما أكّد الوزير على أهمية توسيع مجال التعاون والشراكة بين الجزائر و تركيا، سيما في ظل المستوى الذي وصل إليه الطب في هذا البلد، سواء تعلق الأمر بالعلاج أو التكفل بالمرضى.

من جهتها، عبرت سفيرة جمهورية تركيا على امتنانها بالاستقبال الحار الذي حظيت به. كما أثنت على مستوى العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين مشيرة إلى بعدها التاريخي العريق.

في ذات السياق، استعرضت السفيرة التقدم المعتبر الذي سجله القطاع الصحي في تركيا. وكذا المستوى المهني و التخصصي المرموق الذي يميّز أداء العديد من المستشفيات، سيما العمومية منها.

وامتدت المحادثات لتتناول سبل تجسيد مشاريع الشراكة، خاصة فيما يتعلّق بمجال المنشٱت الصحية حيث دار الحديث حول مختلف مؤسسات انجاز و تشييد الهيئات الصحية و الاستشفائية. كما تطرّق الطرفان للاستثمار التركي في الجزائر.

كما كان اللقاء فرصة لاستعراض الطرفين للوضعية الوبائية في البلدين، حيث أشاد كلا المتحدثين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها قطاعا الصحة في مواجهة جائحة كوفيد-19، مع تنويه خاص بالأهمية البالغة للتلقيح على أوسع نطاق من أجل الحد من انتشار الوباء و استعادة حياة طبيعية و آمنة.

في الأخير اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية و بناء شراكة تخدم البلدين و الشعبين.

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