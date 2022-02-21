بن بوزيد يبحث مع نائب وزير الصحة الكوبي سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون

التقى عشية اليوم الإثنين بفندق الجزائر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد بنائب وزير الصحة لجمهورية كوبا لويز فرناندو نافارو مارتينيز على رأس وفد هام.

وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى تقييم الشراكة والتعاون وسبل تعزيزها بين البلدين في مجال الصحة .

كما كان هذا اللقاء فرصة للطرفين للتذكير بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدان والتي تعود الى استقلال الجزائر والتي تعززت مع مرور الوقت لتصل الى المستوى التي هي عليه الان.

في نفس الإطار استعرض الطرفان الاتفافيات المبرمة ومدى تنفيذها خلال هذه الازمة الصحية بسبب جائحة كوفيد _19 .

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أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد،اليوم الخميس،على تدشين مصلحة للإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى سليم زميرلي بالعاصمة.

وقال بن بوزيد، أن المصلحتين تم تجهيزها بأجهزة عصرية لتقديم خدمات استعجالية،مشيرا أن هذه العملية ستكون عبر كافة ولايات الوطن.

كما ذكر الوزير أن هذه العملية جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهذا لتحسين الخدمات والمنظومة الصحية.

مضيفا أن البداية كانت من الإستعجالات والتي تعتبر الواجهة الأساسية للمستشفى.

وفي قضية التوظيف، أكد وزير الصحة أنه قطاعه سيفتح باب التوظيف للمتخرجين من مراكز الشبه الطبي والأطباء الأخصائيين.

وهذا حسب الطلبات والمعطيات الجديدة، من أجل خلق قفزة نوعية في قطاع الصحة.

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كما إستقبل وزير الصحة البروفسور عبد الرحمن بن بوزيد مساء الاربعاء، بمقر الوزارة سفير جمهورية كوبا بالجزائر أرماندو فيرغارا بوينو.

وحسب بيان الوزارة، فقد أشاد الطرفان في بداية اللقاء بمستوى التعاون المثمر والمتميز الذي يجمع البلدين و الذي اتسم في بعده التاريخي في جميع القطاعات وخاصة ماتعلق منها بقطاعه. كما تناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

ويندرج هذا اللقاء في اطار الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها نائب وزير الصحة العمومية لجمهورية كوبا السيد لويس فرناندو نافارو مارتينيز إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة على رأس وفد هام لإستكمال الإتفاقيات المبرمة و كذا البحث عن فرص شراكة جديدة بين البلدين.

كما ستكون للوفد الكوبي زيارات لعدد من المؤسسات و الهياكل خلال تواجده بالجزائر.