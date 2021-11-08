بن بوزيد يتباحث مع رئيس قسم السياسات والدبلوماسية الصحية “Africa CDC”

شارك عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، أمس الأحد، في أشغال “مؤتمر الجزائر للاستثمار”، المنعقد يومي 6 و 7 نوفمبر 2021 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة و الذي خصص لفرص الاستثمار في الجزائر، فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية للدول الأفريقية فيما بينها.

وقد شارك أكثر من 2500 مستثمر، من بينهم 500 مستثمر أجنبي، يمثلون البلدان الأفريقية خاصة. كما شاركت شخصيات وطنية و أجنبية بارزة في هذا الموعد الهام للاستثمار و الأعمال الذي أطلق عليه “مؤتمر الجزائر للاستثمار” و تم تنظمه برعاية (09) دوائر وزارية، بما فيها وزارة الصحة.

وفي هذا الإطار، ألقى الوزير مداخلة حول “استراتيجية الاستجابة لكوفيد-19 في الجزائر” ، بهذه المناسبة أكّد وزير الصحة مرة أخرى على ضرورة الوصول إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين تحسبا لموجة رابعة محتملة نظرا للتطور الوبائي التي تشهده جميع أنحاء العالم في الوقت الراهن.

و على هامش المؤتمر، التقى وزير الصحة بإيما ثيوفيلوس، الوزيرة المفوضة لتكنولوجيا الإعلام و الاتصال لدولة ناميبيا. كما عقد جلسة عمل مع الدكتور جودالباي بنجامين، رئيس قسم السياسات والدبلوماسية الصحية والاتصال للمركز الأفريقي لمراقبة و الوقاية من الأمراض (Africa CDC) و الذي شارك فيه إطارات من وزارة الصحة .

خلال ذات الاجتماع، الذي تناول تعزيز إمكانيات دعم الجزائر لبلدان القارة في مجال الصحة، تم التطرق بشكل خاص إلى التكوين في التسيير الصحي و مشاطرة تجربة الجزائر في مجال الصحة مع الدول الافريقية الأخرى و كذا آفاق إنشاء الوكالة الافريقية للأدوية، (Agence Africaine des Médicaments) التي تمّ إقرارها رسميا يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، بعد أن بلغت النصاب القانوني اللازم للدول الأفريقية التي صادقت على “شهادة ميلادها” كما اقترح الدكتور جودالباي بنجامين لوزير الصحة ترشيح الجزائر لإيواء المقر الرسمي للوكالة الافريقية للأدوية، لما تمتلكه من امكانيات و قدرات علمية، مبديا رغبته أن يتم وضع ذات الوكالة تحت وصاية وزارة الصحة، كما هو الحال في دول العالم الأخرى.

و تجدر الإشارة إلى أن الدول الأطراف أو الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يمثلها وزراء الصحة أو ممثلوهم، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية.

في الأخير، ناقش الطرفان آفاق تطوير و تعزيز العلاقات بين الجزائر والمركز الأفريقي للمراقبة و الوقاية من الأمراض (Africa CDC).

كما قام الدكتور جودالباي بنجامين، اليوم الاثنين بزيارة ميدانية إلى كل من معهد باستور سيدي فرج و المعهد الوطني للصحة العمومية.