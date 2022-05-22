بن بوزيد يترأس أشغال الدورة العادية 57 لمجلس وزراء الصحة العرب

ترأس عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، أشغال الدورة العادية 57 لمجلس وزراء الصحة العرب، الذي انعقد اليوم الأحد. على هامش أشغال الدورة 75 للجمعية العامة للصحة المنعقدة في الفترة الممتدة من 22 ماي إلى 28 ماي 2022، بجنيف. التي تحمل شعار “الصحة من أجل السلام، والسلام من أجل الصحة”، طبقا لأحكام المادة الرابعة من النظام الاساسي للمجلس.

كما يأتي هذا الاجتماع عقب الجلسة التي عقدها أعضاء المكتب التنفيذي لذات المجلس يوم أمس السبت. والذي خصص لدراسة البنود التي ستلقى أمام الجمعية العامة، أهمها توحيد الكلمة لمجلس وزراء الصحة العرب.

وخلال مداخلته، قال الوزير إن هذا الاجتماع شَكَّلَ فرصة سانحة للمضي قدما في المشاورات. بخصوص إنشاء مراكز متخصصة في المنطقة العربية على غرار مشروع المركز العربي للأدوية المقترح من طرف مصر.

كما أكّد البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، على الأهمية التي تُولِيهَا الجزائر لمشروع إنشاء المنظمة العربية للصحة. حيث تعود فكرة تأسيس المنظمة إلى المقترح الذي تقدّم به الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جوان 2020. والتي من شأنها المساهمة في تنسيق العمل العربي المشترك في مجال الصحة العامة. وتعزيز المواقف الموّحدة والدفاع عن المصالح على المستوى الدولي.

وفي ذات السياق، عبّر الوزير، عن التزام الجزائر. لتجسيد المشروع المتعلّق بإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري AIDS بالجزائر. تنفيذا للقرار الذي تمّ اعتماده خلال الدورة العادية الــ27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة بنواكشط جويلية 2016.

كما أكّد وزير الصحة، على استعداد الجزائر لاحتضان المنتدى الوزاري العربي السنوي الأول في مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية. وذلك يومي 15 و16 أكتوبر 2022.

كما جَدَّدَ البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، شكره و تقديره لأعضاء المكتب التنفيذي لجامعة الدول العربية. على الجهود المبذولة لتوفير الظروف الملائمة لعمل المجلس العربي لوزراء الصحة.

طالع أيضا:

وزير الصحة يعلن عن إنشاء شبكة المصابين بالهيموفيليا