بن بوزيد يحذر: الإصابات بكورونا في العاصمة تجاوزت قدرة استيعاب أسرة المستشفيات

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بن بوزيد يحذر: الإصابات بكورونا في العاصمة تجاوزت قدرة استيعاب أسرة المستشفيات
بقلم نسرين محفوف

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العاصمة تجاوز قدرة استيعاب أسرة المستشفيات.

وحسب ما ورد على الموقع الرسمي للتلفزيون العمومي، فقد وجه وزير الصحة تعليمات صارمة لمسيري المستشفيات بالعاصمة، من أجل تحسين التكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

وأشار بن بوزيد أن ارتفاع عدد المصابين يستدعي وضع إمكانيات خاصة، وتجنيد مصالح إضافية للرفع من قدرة استيعاب الأسرة الاستشفائية والإنعاش، حتى وإن اقتضى الأمر فتح مصالح أو مؤسسات أخرى إن اقتضى الأمر.

وشدد الوزير على ضرورة دعم الفرق الطبية وشبه الطبية التي تعاني منذ أكثر من 3 أشهر، مقترحا إشراك كل المستخدمين، وتجنيد كل الأسلاك من مختلف التخصصات، مع إشراك الممارسين المتطوعين للقطاع شبه العمومي والخاص وحتى المتقاعدين .


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