بن بوزيد يحل بتقرت وورقلة غدا الاثنين

يقوم وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، غدا الاثنين، بزيارة عمل وتفقد لولاية تقرت.

ومن المنتظر أن يتخذ الوزير جملة من الإجراءات الهامة والصارمة، بناء على ما كشفته نتائج العمليات التفتيشية حول أسباب تأخر تدشين مستشفى 320 سرير.

وسيواصل الوزير زيارته الميدانية ليحل بولاية ورقلة، حيث سيستمع لعرض حول واقع القطاع في الولاية.

ليعاين بعدها أرضية انجاز مشروع المستشفى الجامعي.

كما يلتقي بعدها بمستخدمي قطاع الصحة وممثلي المجتمع المدني، للاستماع إلى الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي.

ويتضمن جدول الزيارة الوقوف على وضعية المؤسسة المتخصصة في الأمراض العقلية بحي الحدب ببلدية الرويسات.

وتأتي الزيارة في إطار مساعي وزارة الصحة الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة.