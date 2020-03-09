بن بوزيد يرد على الصور المتداولة حول حالة القسم المخصص للحجر الصحي ببوفاريك

في أول تعليق له حول صور تداولتها وسائل التواصل الإجتماعي حول حالة القسم المخصص للحجر الصحي، قال وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، “في الوقت الذي كانت تتداول فيه صور على وسائل التواصل الإجتماعي حول حالة القسم المخصص للحجر الصحي، تم تجهيز جناحين لإستقبال المصابين بالمستشفى”.

وقال بن بوزيد، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية، أنه “أسدى تعليمات لكل المستشفيات عبر الوطن لتوفير أجنحة مجهزة لإستقبال المصابين”.

وأكد بن بوزيد”أن مستشفى بوفاريك الذي استقبل عددا من المصابين بفيروس كورونا مؤخرا قديم، وأن القسم المخصص للحجز الصحي لم يكن جاهزا”.

وأشار بن بوزيد في السياق ذاته “بعدم توفر أي دواء مضاد للفيروس”، مضيفا “أن الرهان معقود على إجراءات الوقاية”.