بن بوزيد يستعرض سبل إستئناف نشاطات وكالة زرع الأعضاء

ترأس وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد بمعية الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات مصباح إسماعيل إجتماع عمل.

وخصص الإجتماع لعرض خارطة الطريق لاستئناف نشاطات الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.

كما تناول الإجتماع مخطط برنامج إعتماد المنصة الإلكترونية لرقمنة المواعيد للتداوي بالأشعة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فإن الإجتماع يدخل في إطار تجسيد التوجيهات الرامية إلى رفع مستوى التكفل بالمواطنين.

وكذا تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الطاقات والقدرات الوطنية للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي تتضمن خارطة طريق لاستئناف نشاطاتها.

وأوضح البيان، أنه يتم من خلال ذلك إستئناف نشاط زراعة الكلى على مستوى مصالح زراعة الأعضاء التي انخفض أو توقف نشاطها خلال فترة كوفيد-19.

وتعزيز الفرق الطبية، وترقية تكوين الفرق الطبية وشبه الطبية، إلى جانب تطوير رقمنة ملف زرع الأعضاء وكذا دراسة الخبرة في مرحلتها الأخيرة لإطلاق نشاط نزع القرنية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا و إنشاء بنك القرنية.

كما تم خلال هذا الاجتماع عرض مخطط برنامج إعتماد المنصة الإلكترونية لرقمنة المواعيد للتداوي بالأشعة.