بن بوزيد يستقبل أعضاء مكتب الإتحاد العام للعمال الجزائريين

الوطني
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بن بوزيد يستقبل أعضاء مكتب الإتحاد العام للعمال الجزائريين
بقلم خالد زوبيري

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد عشية اليوم الثلاثاء، أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام سليم لباطشة.

وتمّ تخصيص هذه الجلسة للنظر في تمديد عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة كافة العمال على المستوى الوطني، وذلك بإشراك جميع الفاعلين من أعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في برمجة وتأطير هذه العملية في أقرب الآجال بالتنسيق مع الهياكل الصحية.

خلال هذه الجلسة، استعرض وزير الصحة الوضعية الوبائية والاستراتيجية التي تمّ وضعها للتحكّم فيها.

كما أضاف الوزير أنّ التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة والأنجع لمكافحة وباء كوفيد-19.

ومن جانبهم، رحب أعضاء مكتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذه المبادرة كما أكّدوا على دعمهم و التزامهم التام بإنجاح هذه العملية.


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