بن بوزيد يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في الجزائر، الدكتور “بلا فرانسوا نغيسان”.

وخصص هذا اللقاء، لدراسة فعاليات الاجتماع التحضيري للدول الافريقية المقرر يوم الـ26 من الشهر الجاري. الذي سيتم خلاله وضع إتفاقية أو صك دولي آخر للمنظمة بشأن التأهب لمجابهة الأوبئة والإستجابة لها.

والتي ستناقش أمام الجمعية العامة غير العادية للصحة للمنظمة العالمية للصحة، التي ستعقد من 29 نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر المقبل.

كما تناول الطرفان الوضعية الوبائية لكوفيد-19 في العالم و التعاون جنوب-جنوب في ميدان الصحة. حيث ابرز “نجيسان” أن الجزائر من الدول الرائدة في مجال الصحة في المنطقة.كما إقترح إمكانية تقاسم خبراتها في المجال الصحي.

وفي ذات السياق هنّأ ممثل منظمة الصحة العالمية وزارةالصحة على حسن إدارتها والاجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية. التي سمحت بالسيطرة على الوضع في ضوء النتائج الوبائية.

كما رحب بن بوزيد بإقتراح ممثل منظمة الصحة العالمية، وأكّد أن بلاده مستعدة لدعم ومساعدة الدول الأفريقية. سيما عبر مشاطرة المعلومات ونقل خبرتهافي الميدان الصحي.

طالع أيضا:

تلقى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، رفقة عدد من إطارات الإدارة المركزية الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

في هذا السياق يأتي هذا تبعا لتوصيات اللّجنة العلمية لمتابعة و رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر وعملا بتعليمة المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة.

و المؤرخة في 27 أكتوبر الماضي، التي توصي من خلالها الأشخاص الراغبين في تعزيز مناعتهم بعد إنقضاء مدة الستة أشهر بتلقي الجرعتين.

كما جدد بهذه المناسبة، وزير الصحة دعوته لكل المواطنين الى ضرورة التلقيح ضد كوفيد-19 والذي يبقى الوسيلة الانجع لمحابهة هذا المرض.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp