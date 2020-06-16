بن بوزيد يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بقيادة رئيسها، مسعود بلعمبري.

وأفاد بيان للوزارة، أمس الإثنين أن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، كما شكل سانحة للتأكيد مجددا على ضرورة مد جسور الحوار المسؤول مع الشركاء الإجتماعيين في إطار تعزيز التكفل بالصحة العمومية وتحسينها.

وأضاف البيان، أن وزير الصحة والنقابة تطرقا إلى المسائل التي تمت بصلة لحاجيات السكان في مجال وفرة المواد الصيدلانية الدائمة والأجهزة الطبية ووسائل الحماية خلال فترة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب نفس المصدر، فقد جرت المحادثات حول إعادة بعث أشغال اللجنة المشكلة لخلية رصد ومتابعة وفرة الأدوية وكذا اللجنة الوطنية للصيدليات الخواص، مؤكدا على أهمية مساهمة الشريك الإجتماعي في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالمواد الصيدلانية كما تقتضيه أحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2018 المتعلق بالصحة”.