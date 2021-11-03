بن بوزيد يستمع لإنشغالات مهنيي الصحة بولاية المدية

إستمع وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، للإنشغالات المطروحة من قبل مهنيي الصحة بولاية المدية. والمتعلقة أغلبها بالنقص الموجود في بعض التخصصات الطبية.

وجدد الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية المدية، التأكيد على سعي الحكومة إلى ضمان التغطية الصحية بكامل الولايات . واقرار عدد من الإجراءات كتمكين الأطباء العامون الممارسون في الصحة العمومية من الالتحاق بالتخصص دون المرور عبر المسابقة “residanat”. لنيل شهادة التخصص شرط ان يكون المعني قد مارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وشرط الالتزام بالخدمة لمدة ستة سنوات على الأقل في ذات المناطق.

وأشرف الوزير خلال هذه الزيارة، على تدشين العيادة المتعددة الخدمات الشهيدين سلواتي محمد و احمد ببلدية الحوضان. وثمن الوزير قرار تحويل محلات مهنية غير مستغلة إلى عيادة متعددة الخدمات تتوفر على الخدمات الأساسية والمتمثلة في الاستعجالات الطبية.

كما كشف الوزير عن جلسات ولقاء مع عمال قطاع الصحة بطلب من رئيس الجمهورية في ديسمبر القادم. مشيرا أنه سيتم مناقشة كل المواضيع من خلال ثمانية ورشات تقام من طرف خبراء حتى من خارج قطاع الصحة. وستخرج هذه الورشات واللقاءات بتوصيات يتم نقلها إلى رئيس الجمهورية عب دالمجيد تبوز.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp