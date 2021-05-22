بن بوزيد يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب غدا الأحد

يشارك عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،غدا الأحد، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة العرب.

وقد دعت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الوزير بن بوزيد لحضور الاجتماع.

وتم توجيه الدعوة لوزير الصحة، عن طريق سفير مصر لدى الجزائر أيمن مشرفة، اليوم السبت.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إنه نقل لوزير الصحة دعوة نظيرته المصرية.

وأضاف أن الوزير بن بوزيد رحب بالدعوة ووعد بتلبيتها المشاركة في الاجتماع غدا.

خاصة أنه يأتي في ظل الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا.

وأشار السفير مشرفة أنه استعرض خلال الاجتماع مع وزير الصحة واقع التجربة المصرية في محاربة فيروس كورونا.

كما تحدث عن اتجاه مصر إلى تصنيع لقاحي سينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي محليا، بالإضافة إلى تطورات حملة التطعيم في مصر.

وأشاد بتجربة الجزائر في محاربة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المشددة المطبقة منذ ظهور الفيروس.

من جانبه، رحب وزير الصحة بالتعاون المشترك بين الجزائر ومصر في مجال محاربة كورونا.

وأشاد باتجاه مصر إلى تصنيع اللقاحات محليا، معتبرا أنها خطوة مهمة في الحرب ضد فيروس كورونا.

وأشاد بن بوزيد بالعلاقات المصرية الجزائرية في شتى المجالات.

وقال “لا ننسى دور مصر في دعم الثورة التحريرية بالجزائر، وهذه العلاقات أخوية وممتدة على مر السنين”