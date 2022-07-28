بن بوزيد يشدّد على احترام قواعد النظافة لصدّ الأمراض المتنقلة

دعا وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، لضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية, لا سيما احترام قواعد النظافة، للوقاية من الأمراض المتنقلة. والحفاظ على صحة المواطنين خلال موسم الاصطياف.

كما أكد الوزير على ضرورة “اتخاذ إجراءات للحفاظ على النظافة, لتجنب ظهور أمراض قد تتسبب في انتشار الأوبئة”. وكذا “التسمم الغذائي الجماعي والأمراض المنقولة عن الحيوانات وعن طريق المياه وعودة انتشار كوفيد-19″.

ومن بين أمراض الصيف, أشار بن بوزيد إلى أمراض الجلد و العيون. إلى جانب آثار موجة الحر على الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة”.

و قدم الوزير توجيهات للحفاظ على صحة المواطنين خلال هذا الموسم. وتتمثل في “تعزيز اليقظة فيما يخص المراقبة الوبائية للأمراض التي يجب الإبلاغ عنها مع إعطاء اهتمام خاص للتسمم الغذائي الجماعي”. “الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتسمم العقربي، إلى جانب مضاعفة اليقظة فيما يتعلق بالمراقبة الوبائية لأي حالة مشتبه بها لكوفيد-19”.

في حين، أنهى بن بوزيد بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية، لا سيما فيما يخص مراقبة المياه الموجهة للاستهلاك. كما شدد على أهمية نظافة المؤسسات ذات الطابع الغذائي وإعادة تنشيط الإجراءات المشتركة بين القطاعات لمكافحة الأمراض المنتقلة عن طريق المياه. ومكافحة الأمراض الحيوانية المصدر.

وفيما يخص القانون الأساسي لعمال الصحة، أكد بن بوزيد، أن مراجعة القوانين الأساسية، جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. حيث تم تنظيم جلسات في هذا الشأن, مبرزا حرص القطاع على “أخذ آراء النقابات بعين الاعتبار. وأضاف أنه “سيتم تقديم الملف المتعلق بالقانون الأساسي مع الدخول الاجتماعي المقبل”.