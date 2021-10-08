بن بوزيد يشرف على المراسيم الوطنية الأولى للمتفوقين الأوائل في الطب

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال “. على المراسيم الوطنية الأولى للمتفوقين الأوائل ((Cérémonie nationale des majors. المنظمة من طرف المؤسسة الناشئة ( TeebPedia ) بحضور الأساتذة و هيئة التعليم .

وأعرب الوزير عن ابتهاجه للإشراف على هذه المراسم الأولى من نوعها والتي تبرز اهتمام الوزارة ودعمها ومرافقتها. لمثل هذه المبادرات التي تكللت بالنجاح الباهر الذي نشهده اليوم.

وقال الوزير إن مؤسسة TeebPedia الناشئة تسير بخطى ثابتة وسريعة في طريق العمل والمثابرة في ميدان التعليم الطبي والتكوين المتواصل. لمهنيي الصحة في سبيل مرافقتهم من أجل تحسين معارفهم وصقل مواهبهم. وذلك بانتهاج طرق حديثة معتمدة على الرقمنة حيث بلغ عدد منتسبيها حوالي 25000 شخص من طلبة وممارسين طبيين.

وكشف الوزير أن قطاع الصحة يشهد حاليا تطورا سريعا لم يسبق له مثيل. حيث ساهمت وتساهم التكنولوجيا بتطبيقاتها في تطوير الطب والصحة. خاصة الانترنت التي تعتبر المصدر الرئيسـي للمعلومات الطبية. من خلال ما يتم نشـره حول الطب بكل ميادينه وهو ما تعمل عليه هذه المؤسسة الناشئة.

كما ثمن الوزير هذه المبادرة والتي يتم من خلالها تشـريف المتفوقين في مسابقة التخصص. وهو الحفل الوطني الأول من نوعه في الجزائر.

وكشف بن بوزيد أن قطاع الصحة الذي شهد أحداثا مهمة خلال السنتين الأخيرتين تفاعل معه المهنيون بكل أصنافهم تفاعلاً. أثر في الأحداث من حيث النتائج المتحصل عليها واستجابة المهنيين في مكافحة جائحة كورونا بكل ثبات عزيمة و مهنية.

وأضاف “رغم صعوبة المهمة إلا أن عزيمة مهنيي الصحة بفضل الله ودعم الدولة بكل مكوناتها ومؤسساتها. وخاصة رعاية رئيس الجمهورية الذي من خلال تعليماته حفز الإطارات والعمال وأعطاهم ثقة قوية رجحت كفة النجاح والتفوق”.

إعادة بعث النشاطات التي تأثرت بفعل الجائحة “ضروري”

وشدد الوزير على ضرورة إعادة بعث النشاطات التي تأثرت بفعل الجائحة والعمل على تعبيد الطريق في سبيل نشر المعرفة. عن طريق التكنولوجيا الحديثة في شتى تطبيقاتها خاصة التعليم عن طريق النات أو ما يسمى بـ e-learning. الذي يساعد على تحسين وتطور التدفقات المعرفية التي تساهم في التعليم الطبي والبحث العلمي بشكل أحسن.

وأكد الوزير أن برنامج عمل الوزارة والذي هو ضمن خطة عمل الحكومة يهدف بشكل رئيسـي. إلى تعزيز مكتسبات القطاع وتحسين آدائه كمًا ونوعًا. من أجل راحة و صحة المواطن عن طريق الاستغلال الأمثل للقدرات المادية منها والبشرية.

كما أوضح البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد حجم التحديات التي دفعت بمصالح الصحة إلى تكييف الطرق والمناهج التنظيمية. من اجل تمكين القطاع من السيطرة على الأوضاع الصحية من خلال النشاطات اليومية من علاج وتلقيح وتربية صحية.

ووقف وزير الصحة وقفة إجلال أمام أرواح من فقدناهم ووقفة احترام على المجهودات الجبارة المبذولة من طرف كل الأطقم طبية. منها وشبه طبية ومساندة القطاعات الأخرى.

في الأخير تمنى الوزير النجاح لهذه المؤسسة النابغة وشجعها على مواصلة الابتكار، كما هنئ جميع مهنيي الصحة على صبرهم وتفانيهم.