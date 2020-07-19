بن بوزيد يشرف على تسليم المهام للوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، على تسليم البروفيسور مصباح إسماعيل مهامه الجديدة في منصب وزير منتدب مكلّف بإصلاح المستشفيات، لدى وزارة الصحة.

كما أشرف البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة، على تنصيب السيد سايحي عبد الحق في مهامه الجديدة كأمين عام لوزارة الصحة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، جرى حفل التنصيب في مقر وزارة الصحة بحضور كافة إطارات الإدارة المركزية.

هذا وقام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس السبت، بتنصيب البروفيسور مصباح في مهامه الجديدة بعد تعيينه يوم الخميس الماضي، وزيرا منتدبا مكلّفا بإصلاح المستشفيات من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعمل الأستاذ مصباح بصفته اختصاصي في الأمراض المعدية في المؤسسة الاستشفائية للأمراض المعدية “الهادي فليسي”، في القطّار سابقا، بالعاصمة، كما شغل عدّة مناصب عليا أخرى.

و تجسّد هذه المناسبة أيضًا عودة سايحي عبد الحق، الذي تقلّد العديد من المناصب العليا خلال مسيرته المهنية الطويلة.

وأكّد الوزير، بهذه المناسبة، أنّ قطاع الصحة قد تمّ تعزيزه بتعيين هاذين الإطارين الساميين، اللّذان سيساهمان دون شك في تحسين الأداء الصحي من خلال ضمان خدمة عمومية ذات جودة عالية.

و كذا حماية جميع المواطنين، سيما في هذه الفترة التي تشهد تطورا خطيرا لجائحة كوفيد-19، يضيف الوزير.