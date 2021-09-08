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بن بوزيد يشرف على لقاء حول إعداد النصوص التنظيمية لقطاع الصحة

بقلم فطومة حيدر
بن بوزيد يشرف على لقاء حول إعداد النصوص التنظيمية لقطاع الصحة
وزير الصحة
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أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأربعاء، على لقاء ضم الإدارة المركزية لدراسة وإعداد النصوص التنظيمية لقانون الصحة 18-11وتحضير  للبلاد.محاور ومواضيع للقاءات حول تفعيل المنظومة الصحية شهر أكتوبر. بهدف النهوض بالقطاع وترقيته بناء على تعليمات وأسدتها السلطات العليا .

 وأكد الوزير على ضرورة برمجة لقاءات أواخر أكتوبر بإشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لتقديم اقتراحات تهدف إلى  ترقية القطاع.وعرض الأمين عبد الحق سايحي خريطة طريق لتنصيب لجنة مكلفة بإعداد النصوص التنظمية، ولجنة لتحضير لقاءات الصحة وتحديد المواضيع ذات الأولوية، وإشراك الشركاء الإجتماعيين والمجتمع المدني

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