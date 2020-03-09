بن بوزيد يعد بتخصيص المزيد من أقسام التوليد في المستشفيات الجديدة

الوطني
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بن بوزيد يعد بتخصيص المزيد من أقسام التوليد في المستشفيات الجديدة
بقلم فوزية مسعدي

وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بتخصيص مزيد من أقسام التوليد في المستشفيات الجديدة.

وقال بن بوزيد، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية، أنه سيتم وضع حد لمشكل الاكتظاظ والتكفل الأمثل بالنساء والحوامل.

كما تطرق وزير الصحة أيضا إلى مشكل الفوضى والضغط في أقسام الإستعجالات، وتعهد بزيادة عددها على مستوى المراكز الطبية والمستشفيات.

فضلا عن إنجاز مستشفيات خاصة بالاستعجالات في المدن الكبرى والجنوب.

وزير الصحة إعترف من جهة أخرى بأن المستشفيات تعاني من نقائص، وتعهد بإنجاز مزيد من المستشفيات الجديدة.


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