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بن بوزيد يعزي عائلة وزير الصحة الأسبق البروفيسور مراد رجيمي

الوطني
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بن بوزيد يعزي عائلة وزير الصحة الأسبق البروفيسور مراد رجيمي
بقلم م . فيصل

بعث وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات ببرقية تعازي إلى عائلة وزير الصحة الأسبق البروفيسور مراد رجيمي.

كتب عبد الرحمان بن بوزيد عبر صفحته على التويتر “تلقيت ببالغ الاسى نبأ وفاة الوزير للصحة الأسبق البروفيسور مراد رجيمي”.

وأضاف الوزير “وبهذا المناسبة الأليمة اتقى أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إطارات ومستخدمي الوزارة بخالص التعازي وأصدق  المواساة”.

وإختتم الوزير “راجين من الله عز وجل أن يتغمد روحه برحمته الواسعة ويدخله فسيح جنانه وان يلهمك ذويه جميل الصبر والسلوان”

إنا لله وإنا إاليه راجعون


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