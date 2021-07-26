بن بوزيد يعزي في وفاة مدير المستشفى الجامعي بوهران الدكتور حمو منصوري
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
قدّم وزير الصحة، عبدالرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، تعازيه لأسرة الدكتور منصوري محمد، الذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وجاء في رسالة التعزية:”ببالغ الحزن والأسى، تلقى البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، نبأ وفاة الدكتور منصوري محمد، المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 1954، وهران.”
و “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الصحة أصالة عن نفسه و نيابة عن كافة إطارات و مستخدمي الوزارة، بخالص التعازي و صادق المواساة لعائلة الفقيد وكل زملائه في المهنة، متضرعا للمولى عز و جل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة و يدخله فسيح جنانه و أن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.”
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