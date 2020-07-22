بن بوزيد يعين إطارات في مهام عليا بوزارة الصحة

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد عين بن بوزيد إطارات بالمديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، مديرية الموارد البشرية، ومديرية المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي.

وفيما يلي أسماء الإطارات التي تم تعيينها في مهام عليا بالوزارة:

1- المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة:

• حمادي سامية، مديرة الوقاية و مكافحة الأمراض المتنقلة.

• بن يحي سعيدة، مديرة الوقاية الاجتماعية و البيئة.

• عليان فريدة، مديرة فرعية للوقاية من الأخطار المرتبطة بالبيئة و التغذية.

2- مديرية المنظومات الإعلامية و الإعلام الآلي:

• مسعودي موهوب، مدير المنظومات الإعلامية و الإعلام الآلي.

3- مديرية الموارد البشرية:

• بلخباز جمال، مدير فرعي للمستخدمين الإداريين و التقنيين.

وفي السياق ذاته، أشرف صباح اليوم الأربعاء، الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، على تنصيبهم في مهامهم الجديدة.

وأكد الأمين العام للوزارة على ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة و فتح قنوات الاتصال مع المواطنين في عملية اجتماعية ديناميكية تهدف إلى خلق ميزة الثقة المتبادلة للوصول إلى الهدف العـام.

كما ألح على ضرورة الذهاب إلى لامركزية التسيير في ظل التحول الجديد، من خلال الرقمنة التي هي من الضمانات الأساسية التي يجب توفيرها قصـد تمرير البرامج العلاجية و الوقائية و العمل على توصيلها إلى المواطن.