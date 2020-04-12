بن بوزيد يكشف التطورات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا غدا بمجلس الامة

ستعقد هيئة التنسيق لمجلس الأمة، غدا الإثنين، جلسة إستماع إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد.

وحسب بيان مجلس الامة، سيكشف الوزير التطورات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المتخذة من طرف الدولة على جميع الأصعدة لمواجهته.

وسيحضر جلسة الاستماع، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الوزيـر المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلف بالصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد.

وللالتزام بالقواعد الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي وفي نفس الوقت تمكين مختلف وسائل الإعلام من متابعة هذه الجلسة، سوف يتم بثها على المباشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الأمة.