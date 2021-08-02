بن بوزيد يكشف الحالة الوبائية الخاصة بـ 72 ساعة الأخيرة

تحدث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين. الحالة الوبائية الناجمة عن تفشي وباء كورونا خلال 72 ساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة “نلاحظ خلال 72 ساعة الأخيرة، تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. حتى أن عددا من المرضى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات. وخف الضغط على أسرة الإنعاش”.

وأضاف الوزير “تم تدعيم المستشفيات بأسرة إضافية للتكفل بمرضى كورونا. والحل الوحيد لتجاوز الأزمة الوبائية هو الامتثال الصارم للإجراءات الوقائية”.