بن بوزيد يلتقي الفدرالية الوطنية لعمال الصحة

إستقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الخميس، بمقر الوزارة، أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لعمال الصحة (FNTS). المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة أمينها العام عمارة رشيد.

واستهل الوزير هذا اللقاء بعرض شامل للوضعية الوبائية التي تشهدها بلادنا في ظل جائحة كوفيد-19 وتراجع عدد الإصابات. حيث استغل الفرصة للتعبير عن شكره وامتنانه للدور الفعال الذي لعبته الاتحادية الوطنية ومكتبها التنفيذي منذ ظهور الجائحة. من خلال تجنيد العمال وتوعيتهم.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد نوه الوزير بالانخراط الايجابي للفدرالية ودعمها لحملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد- 19.

واستمع الوزير لجملة المشاكل والانشغالات المطروحة من قبل الفدرالية الوطنية لعمال الصحة. وعلى رأسها ضرورة مراجعة القانون الأساسي الذي يحكم القطاع.

وجدد الوزير التأكيد على أن جميع المشاكل المهنية والإجتماعية المطروحة من قبل الاتحادية ستأخذ. بعين الاعتبار من خلال دراستها في القريب العاجل.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود الجماعية من أجل حل مشاكل العمال والنهوض بقطاع الصحة.

ودعا الوزير أعضاء الفدرالية الوطنية إلى المشاركة في أشغال الجلسات الوطنية للصحة التي ستنعقد قبل نهاية السنة. من خلال تقديم مقترحاتهم خلال جميع ورشات العمل التي سيتم تنظيمها في سبيل إصلاح المنظومة الصحية وتحسين وضعية مهني الصحة.

وأثنى الأمين الوطني للفدرالية الوطنية لعمال الصحة، عمارة رشيد وجميع أعضاء المكتب التنفيذي على الجهود الجبارة المبذولة من طرف الوزارة. وعلى رأسها الوزير في سبيل خدمة مهنيي الصحة.

وثمن القرار المتخذ لترسيم 25 ألف عامل متعاقد مؤقت في مناصب عمل دائمة خلال سنة 2020-2021. كما استبشر الأمين العام بأشغال اللقاءات المحلية التحضيرية للجلسات الوطنية والتي شارك فيها المكتب التنفيذي بقوة.