بن بوزيد يُستقبل من طرف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

استقبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الاربعاء بمقر المنظمة.

وفي بيان للوزارة، اليوم الخميس، يأتي هذا على هامش الدورة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف من 29 نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر.

وخلال المقابلة، هنأ الوزير مسبّقا المدير العام على ترشيحه لولاية ثانية على رأس المديرية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

مؤكّدا له دعم الجزائر للتفويض الشامل لمنظمة الصحة العالمية.

كما أثنى الوزير بالتزام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية و الأمانة بضمان تحقيق الأهداف المنوطة للمنظمة الرامية إلى تحسين آلية الوقاية

إضافة الى الاستعداد و الاستجابة للاستعجالات الصحية، موضوع هذه الدورة الاستثنائية و التي تظل الدور الأساسي لمنظمة الصحة العالمية.

مضيفا أن الجزائر ستواصل العمل بحيث يتمكّن فريقا العمل التابعان لمنظمة الصحة العالمية من تعزيز الوقاية من الأوبئة

و تحسين استجابة النظم الوطنية للصحة لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية.

في ذات السياق، أشار وزير الصحة إلى جودة التعاون الثنائي بين الجزائر و منظمة الصحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي في برازافيل والتمثيل في الجزائر.

بالمقابل أبدى سيادته استعداد الجزائر للعمل وفق تعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز التعاون مع دول الساحل

و تقديم كافة المهارات الجزائرية الممكنة من أجل تعزيز منظوماتها الصحية و مواجهة المخاطر الصحية بشكل موحّد.

إلى جانب ذالك،أشار إلى ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بدعم الدول النامية في عملية التفاوض حول الصك الدولي المستقبلي المتعلّق بالأوبئة.

سيما فيما يخص قضايا تبادل المعرفة و نقل التكنولوجيا و مشاركة البراءات و الإعفاء من حقوق الملكية الفكرية

و كذا التوزيع المنصف للمنتجات الصحية.

بدوره هنّأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجزائر على الحضور الرفيع المستوى في هذه الدورة الاستثنائية،

ما يؤكد إرادة الجزائر في المشاركة لتحسين الصحة في العالم.

في نهاية اللقاء، أكّد المدير العام استعداد منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم التقني عند الضرورة.