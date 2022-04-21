بن بوزيد يُعاين ويدشن منشآت صحية بمعسكر

قام وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبدالرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، بتدشين و تفقد عدة هياكل تخص القطاع بولاية معسكر.

وفي هذا السياق، إستهل وزير الصحة، زيارته بولاية معسكر بتفقد المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية لجميع التخصصات ببلدية بوحنيفية.

حيث طاف الوزير بمختلف الأقسام و المصالح التي تتوفر عليها هذه المؤسسة الصحية.

كما أكد الوزير خلال حديثه مع المسؤولين على الأهمية الكبيرة التى يحضى بها هذا المستشفى الذي يتوفر على 120سرير.

وهذا بالنظر إلى الخدمات الصحية التي سيوفرها لسكان المنطقة و البلديات المجاورة لها في ظل توفره على أحدث التجهيزات.

وكذا عديد التخصصات الهامة على غرار جراحة الأعصاب والدماغ، جراحة العظام، جراحة البطن و الصدر و كذا الجراحة العامة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى سيتم توفيرها مستقبلا.

من جهته، حرص البروفيسور بن بوزيد على التأكيد بأن استحداث مستشفيات خاصة بالإستعجالات يأتي ضمن الإستراتيجية الرامية إلى تحسين و وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مشيرا إلى وجود مشاريع للرفع من عدد المؤسسات الصحية بالولاية.

كما دشن الوزير خلال هذه الزيارة، العيادة الطبية المتعددة الخدمات ببلدية غريس، وسيسمح هذا الهيكل الصحي الجواري الجديد

بتقديم فحوصات طبية عامة و متخصصة وخدمات الأشعة و التحاليل لسكان المنطقة.

كما تحتوي هذه العيادة متعددة الخدمات على أطباء اخصاىيين يتكفل بالفحص الخارجي لمستشفى غريس.

الى جانب ذالك اشرف بن بوزيد على تدشين مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمعسكر.

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