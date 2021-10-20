بن بوزيد: “ّنعمل على التحضير الأمثل لعودة الجماهير إلى المدرجات”

تحدث وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، عن عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وصرح بن بوزيد، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في اليوم الدراسي المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، و الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

“قررنا السماح بإعادة فتح مختلف المنشآت الرياضية في الجزائر بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد”.

وأضاف: “نعمل على التحضير الأمثل لعودة الجماهير إلى مختلف الملاعب الوطنية في مختلف الرياضات، عشية انطلاق الموسم الرياضي الجديد”.

وأردف وزير الصحة: “طبقا لقرار الوزير الأول بعودة الجماهير للمدرجات في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، ندعو للتطبيق الصارم لاجراءات الصحية”

وتابع عبد الرحمان بن بوزيد: “عودة الجماهير إلى المدرجات، يشترط فيه امتلاك الجواز الصحي للتلقيح ضد كورونا”.