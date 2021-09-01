بن بوزيد: 7.4 مليون شخص تلقوا التلقيح لحد الآن

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الأربعاء، أن 7.4 مليون شخص تلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا

وقال الوزير خلال لقائه مع أعضاء من مديرية الصحة بمقر الوزارة اليوم ، أن الجزائر تحضر لأكبر عملية تلقيح ضد فيروس كوفيد 19، وستنطلق خلال ثلاث أيام القادمة وتستمر إلى غاية 11 سبتمبر

وشدد بن بوزيد على ضرورة تجنيد مستخدمي قطاع الصحة والمجتمع المدني والولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، وتسخير عدد معتبر من الحافلات المجهزة بأطقم طبية ومختلف الوسائل الخاصة بعملية التلقيح، من أجل إنجاح هذه العملية

وأفاد الوزير أن الهدف أن هذه المبادرة هو الوصول إلى تلقيح 70 بالمائة من المواطنين قبل نهاية السنة، على أن يستفيد من هذه العملية كل الفئات العمر

مضيفا أن حملة التلقيح الوطنية التي تعول وزارة الصحة على نجاحها ستعرف مشاركة أسلاك الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني والحماية المدنية، من خلال تنصيب حافلات متنقلة على مستوى عدد من الحواجز الأمنية الثابثة

.كما شدد وزير الصحة على ضرورة المواصلة في عمليات التوعية، وتكثيف حملات التلقيح تزامنا مع الدخول الإجتماعي