بن بوط:”هدفي المنتخب الأول.. وأهدي تأهل لياسما لجميع الأنصار”

كشف حارس المنتخب الوطني المحلي، أسامة بن بوط، عن جاهزية عناصر المنتخب الوطني، لكأس إفريقيا للمحليين.

وصرح الحارس بن بوط اليوم الخميس، لقناة النهار:”المنافسة شديدة بين اللاعبين على المناصب، نملك طاقما فنيا في المستوى ونحضّر معا بجدية للشان”.

وأضاف بن بوط:”الحمد لله أقوم بالتحضير الجيد لاستدعائي للمنتخب، ولديّ طموحاتي للوصول للمنتخب الأول”.

وتابع الحارس أسامة بن بوط:”أهدي التأهل لدور المجموعات لكأس الكاف، لجميع أنصار الاتحاد، وأؤكد أن فريقنا ليس هدفه المشاركة، بل هدفه التتويج بكأس الكاف”.