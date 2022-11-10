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الرياضة

بن بوط:”هدفي المنتخب الأول.. وأهدي تأهل لياسما لجميع الأنصار”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن بوط:”هدفي المنتخب الأول.. وأهدي تأهل لياسما لجميع الأنصار”
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كشف حارس المنتخب الوطني المحلي، أسامة بن بوط، عن جاهزية عناصر المنتخب الوطني، لكأس إفريقيا للمحليين.

وصرح الحارس بن بوط اليوم الخميس، لقناة النهار:”المنافسة شديدة بين اللاعبين على المناصب، نملك طاقما فنيا في المستوى ونحضّر معا بجدية للشان”.

وأضاف بن بوط:”الحمد لله أقوم بالتحضير الجيد لاستدعائي للمنتخب، ولديّ طموحاتي للوصول للمنتخب الأول”.

وتابع الحارس أسامة بن بوط:”أهدي التأهل لدور المجموعات لكأس الكاف، لجميع أنصار الاتحاد، وأؤكد أن فريقنا ليس هدفه المشاركة، بل هدفه التتويج بكأس الكاف”.

رابط دائم : https://nhar.tv/msJGN
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