بن بوط  :”أشكر جميع الذين ساهموا في إنجازنا الإفريقي”

شكر حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط جميع المساهمين في التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية اليوم على حساب يانغ افريكانز.

وقال أسامة بن بوط في تصريح للتلفزيون العمومي عقب التتويج “أشكر كل مدربي الحراس، أشكر الجميع بما فيهم الذي تداولوا على تدريبي مثل بلملاط وحنيشاد”.

كما أضاف عن خسارته السابقة مع شبيبة القبائل “وصلت في 2021 مع شببية القبائل كنت أتمنى الفوز معهم، لكن عوضت اليوم مع اتحاد العاصمة”.

إلى جانب ذلك، قال أسامة شيتة هو الآخر في تصريح للتلفزيون العمومي “مجهودنا لم يذهب هكذا، وسيبقى للتاريخ، اهدي الفوز إلى روح المرحوم بن حمودة”.

وختم متوسط ميدان سوسطارة “بلال كان ينام معي في غرفة واحدة، وان شاء الله يكون من آهل الجنة، الحمد وفّقنا وحاليا نحن أبطال”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti