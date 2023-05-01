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الرياضة

بن بوط: “العزيمة سمحت لنا بتحقيق هذا التأهل الثمين”

بقلم كريم تيغرمت
بن بوط: “العزيمة سمحت لنا بتحقيق هذا التأهل الثمين”
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أرجع حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، الفضل في التأهل الذي حققه فريقه لنصف نهائي كأس الكاف، لعزيمة لاعبي الفريق.

وصرح بن بوط، لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله حققنا تأهل من مباراة صعبة، سواء في لقاء الذهاب، أو العودة”.

كما أضاف: “درسنا منافسنا كما ينبغي، وكانت تحذونا عزيمة كبيرة لتحقيق هذا التأهل الذي نهديه لأنصارنا”.

وبخصوص منافسهم المقبل أساك ميموزا، قال بن بطوط: “مباراتنا المقبلة أمام أساك ميموزا ستكون صعبة، وسنعمل ما بوسعنا لضمان التأهل”.

رابط دائم : https://nhar.tv/RmkwW
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