بن بوط: “العزيمة سمحت لنا بتحقيق هذا التأهل الثمين”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع حارس مرمى اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، الفضل في التأهل الذي حققه فريقه لنصف نهائي كأس الكاف، لعزيمة لاعبي الفريق.
وصرح بن بوط، لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله حققنا تأهل من مباراة صعبة، سواء في لقاء الذهاب، أو العودة”.
كما أضاف: “درسنا منافسنا كما ينبغي، وكانت تحذونا عزيمة كبيرة لتحقيق هذا التأهل الذي نهديه لأنصارنا”.
وبخصوص منافسهم المقبل أساك ميموزا، قال بن بطوط: “مباراتنا المقبلة أمام أساك ميموزا ستكون صعبة، وسنعمل ما بوسعنا لضمان التأهل”.
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